Условная линия на плане соединяющая точки с одинаковой абсолютной высоой
География
Условная линия на плане соединяющая точки с одинаковой абсолютной высоой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горизонталью называется условная линия на плане, которая соединяет точки земной поверхности с одинаковой абсолютной высотой.
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