Округлите числы 73847 до тысеч 65327до сомен 578299 до десяти тысяч
Математика
Округлите числы 73847 до тысеч 65327до сомен 578299 до десяти тысяч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)73 847=74 000 2)65 327=65 300 3)578 299=580 000
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