Ответ на вопрос по рассказу дубровский-как вы думаете какая судбба ожидала дубровского
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Ответ на вопрос по рассказу дубровский-как вы думаете какая судбба ожидала дубровского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир Дубровский после смерти отца стал разбойником.Его ожидала месть.
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