Предложение со словосочитанием в театральном вестибюле

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Предложение со словосочитанием в театральном вестибюле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В театральном вестибюле собралось очень много,чтобы посмотреть концерт (чтобы не было тавтологии-(Повторение того же самого другими словами, не уточняющее смысла.)использовала слово концерт вместо театра):):):):)
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