Из 20 листов железа получается 12 деталей. Сколько листов необходимо чтобы получить 18 деталей?

Математика
Из 20 листов железа получается 12 деталей. Сколько листов необходимо чтобы получить 18 деталей?
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