Сократите дробь 49/98,17/51,16/48,25/125,15/75
Математика
Сократите дробь 49/98,17/51,16/48,25/125,15/75
Ответ(ы):
Гость:
49/98=7/14=1/2 16/48=2/6=1/3 25/125=5/25=1/5 15/75=3/15=1/5
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