Какие слова в них спрятаны ..?машина. ,кувшина ,инжир,животное.
Русский язык
Какие слова в них спрятаны ..?машина. ,кувшина ,инжир,животное.
Ответ(ы):
Гость:
Шина,кувшин,жир,живот
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