Какие слова в них спрятаны ..?машина. ,кувшина ,инжир,животное.

Русский язык
Какие слова в них спрятаны ..?машина. ,кувшина ,инжир,животное.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шина,кувшин,жир,живот
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