Спишите предложение, Расставьте запятые. Найдити сочинительные и подчинительные союзы и определитель их разряд Нередко мы хотя того не примечаем себя в других охотно величаем
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Спишите предложение, Расставьте запятые. Найдити сочинительные и подчинительные союзы и определитель их разряд Нередко мы хотя того не примечаем себя в других охотно величаем
Ответ(ы):
Гость:
Нередко мы, хотя того не примечаем в себе, в других охотно величаем. Хотя-подчинительный союз. Уступительный.
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