Какие три различных числа при сложеии и умножении дают один и тот же результата
Математика
Какие три различных числа при сложеии и умножении дают один и тот же результата
Ответ(ы):
Гость:
Это числа 1,2,3 1+2+3=1·2·3 6=6
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