Задание 3 № 2628.Земле являются растения, так как в их клетках имеются 1) ??болочка и клеточная мембрана 2) цитоплазма и вакуоли с клеточным соком 3) митохондрии, синтезирующие АТФ 4) хлоро...
Биология
Задание 3 № 2628.Земле являются растения, так как в их клетках имеются 1) ??болочка и клеточная мембрана 2) цитоплазма и вакуоли с клеточным соком 3) митохондрии, синтезирующие АТФ 4) хлоропласты, осуществляющие фотосинтез Пояснение. В процессе фотосинтеза в хлорофилле происходит поглощение энергии солнечного света и преобразование ее в энергию химических связей молекулы глюкозы, которая идет на питание животных. помогите выбрать ответ!!!!
Ответ(ы):
Гость:
2 номер вот почему если етой схемы нет у тебя в книге
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