За­да­ние 3 № 2628.Земле яв­ля­ют­ся рас­те­ния, так как в их клет­ках име­ют­ся 1) ??бо­лоч­ка и кле­точ­ная мем­бра­на 2) ци­то­плаз­ма и ва­ку­о­ли с кле­точ­ным соком 3) ми­то­хон­дрии, син­те­зи­ру­ю­щие АТФ 4) хло­ро­...

Биология
За­да­ние 3 № 2628.Земле яв­ля­ют­ся рас­те­ния, так как в их клет­ках име­ют­ся 1) ??бо­лоч­ка и кле­точ­ная мем­бра­на 2) ци­то­плаз­ма и ва­ку­о­ли с кле­точ­ным соком 3) ми­то­хон­дрии, син­те­зи­ру­ю­щие АТФ 4) хло­ро­пла­сты, осу­ществ­ля­ю­щие фо­то­син­тез По­яс­не­ние. В про­цес­се фо­то­син­те­за в хло­ро­фил­ле про­ис­хо­дит по­гло­ще­ние энер­гии сол­неч­но­го света и пре­об­ра­зо­ва­ние ее в энер­гию хи­ми­че­ских свя­зей мо­ле­ку­лы глю­ко­зы, ко­то­рая идет на пи­та­ние жи­вот­ных. помогите выбрать ответ!!!!
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Гость:
2 номер вот почему если етой схемы нет у тебя в книге
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