Сурет бойынша ангиме курау комектесинише (Написать сочинение по казахский с помо??и картинок Помогите срочно нужно!).

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Сурет бойынша ангиме курау комектесинише (Написать сочинение по казахский с помо??и картинок Помогите срочно нужно!).

Автор: Гость