Сурет бойынша ангиме курау комектесинише (Написать сочинение по казахский с помо??и картинок Помогите срочно нужно!).

Қазақ тiлi
Сурет бойынша ангиме курау комектесинише (Написать сочинение по казахский с помо??и картинок Помогите срочно нужно!).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жақсы адамдар кез келген тірі денеге көмектесуге дайын. осы суретте баланың қояндарды өз үйіне алып оларға қамқорлық көрсеткені бейнеленген.
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