Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите x 9 целых 3/8 плиззззззз очень срочно
Математика
Найдите x 9 целых 3/8 плиззззззз очень срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9 3/8*8=75так как 8 сокращаются а 9*8=72 72+3=75
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Очень надо, помогите пожалуйста выполнить))) таблицу не делать
Ответить
Українська мова
Провидминяти слова слони,парти
Ответить
Математика
Изменят одну списку так чтобы ответ был равен 4 12+6=4
Ответить
Русский язык
Надёжный близкий по значению слово(словам)?? help
Ответить
Математика
Сколько кубических см. сплава пошло на андройт изготовление детали изображён на рисунке ниже 1см, 2см, 5см,4см, 4см.
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск