Надёжный близкий по значению слово(словам)?? help
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Надёжный близкий по значению слово(словам)?? help
Ответ(ы):
Гость:
Наверное, это синоним.
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