Сравни дроби.3\4...6\8, 1\2...3\8, 2\4...3\8, 7\8...3\4

Математика
Сравни дроби.3\4...6\8, 1\2...3\8, 2\4...3\8, 7\8...3\4
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Гость:
3/4=6/8 1/2>3/8 2/4>3/8 7/8>3/4
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