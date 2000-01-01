Составь из слов словосочетания с предлогами от,к,о,из, с и запиши их.укажи падеж су??ествительных.1 задрожал,холод;разговор,друг;пришёл, школа;побежали, берега; спустились, гора;подойти, дом;прощаюсь, лето. 2 рассказ, война; гу...
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Составь из слов словосочетания с предлогами от,к,о,из, с и запиши их.укажи падеж су??ествительных.1 задрожал,холод;разговор,друг;пришёл, школа;побежали, берега; спустились, гора;подойти, дом;прощаюсь, лето. 2 рассказ, война; гулять, собака;достать, корзина; отмахнуться,комар; подошёл, стол; оттолкнулся, берег; вернулись, командировка.
Ответ(ы):
Гость:
1)задрожал от холода-Р.п. 2)разговор с другом-И.п.,Т.п 3)пришёл ищ школы-Р.п. 4)побежали к берегу-Д.п. 5)спустились с горы-Р.п. 6)подойти к дому-Д.п. 7)прощаюсь с летом-Т.п. 8)рассказ о войне-И.п.,П.п. 9)гулять с собакой-Т.п. 10)достать из корзины-Р.п. 11)отмахнуться от комара-Р.п. 12)подошёл к столу-Д.п. 13)оттолкнулся от берега-Р.п. 14)вернулись из командировки-Р.п.
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