Помогите решить задачу!!! В первый день рабочие проложили 60 км. дороги,во второй - на 27 км меньше,чем в первый.В третий они проложили одну треть количества километров дороги,проложенной за два дня. Сколько километров дороги...

Математика

Помогите решить задачу!!! В первый день рабочие проложили 60 км. дороги,во второй - на 27 км меньше,чем в первый.В третий они проложили одну треть количества километров дороги,проложенной за два дня. Сколько километров дороги проложили рабочие в третий день?

Автор: Гость