Помогите решить задачу!!! В первый день рабочие проложили 60 км. дороги,во второй - на 27 км меньше,чем в первый.В третий они проложили одну треть количества километров дороги,проложенной за два дня. Сколько километров дороги...
Математика
Помогите решить задачу!!! В первый день рабочие проложили 60 км. дороги,во второй - на 27 км меньше,чем в первый.В третий они проложили одну треть количества километров дороги,проложенной за два дня. Сколько километров дороги проложили рабочие в третий день?
Ответ(ы):
Гость:
1)60-27=33км-изложили рабочие во 2 день. 2)60+33=93км-изложили рабочие в 1 и во 2 день. 3)93×1/3=31км-изложили рабочие в 3 день.
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