Программа в паскале!!!! Вы должны своему другу 5 рублей. Вместо того, чтобы попросит?? вас вернуть ему сразу весь долг, Ваш друг предлагает, чтобы вы платили ему определенную сумму еженедельно в течение 10 недель. Он просит вас...

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Программа в паскале!!!! Вы должны своему другу 5 рублей. Вместо того, чтобы попросит?? вас вернуть ему сразу весь долг, Ваш друг предлагает, чтобы вы платили ему определенную сумму еженедельно в течение 10 недель. Он просит вас уплатить ему в первую неделю 1 копейку, во вторую – 2, в третью - 4, в четвертую - 8 и т.д. Вы уже почти согласились с его предложением, но затем решаете сначала написать программу, чтобы проверить, какую сумму вам придется заплатить, если вы примете его предложение. Напишите эту программу и решите, каким способом лучше выплатить свой долг.

Автор: Гость