Задача .В школе 70 третьеклассников одну седьмую их составляют учащиеся которые освобождены от прививки Сколько третьеклассников освобождены от прививки Составь подобную задачу о своей в школе

Математика

Задача .В школе 70 третьеклассников одну седьмую их составляют учащиеся которые освобождены от прививки Сколько третьеклассников освобождены от прививки Составь подобную задачу о своей в школе

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