Задача .В школе 70 третьеклассников одну седьмую их составляют учащиеся которые освобождены от прививки Сколько третьеклассников освобождены от прививки Составь подобную задачу о своей в школе

Математика
Задача .В школе 70 третьеклассников одну седьмую их составляют учащиеся которые освобождены от прививки Сколько третьеклассников освобождены от прививки Составь подобную задачу о своей в школе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
70:7*1=10(учен)-особождены от прививки
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