На поле работали 8 тракторов которые пахали поле 20ч сколько бы потребовалось трак??оров такой же мощности чтобы вспахать это поле за 10ч
Математика
На поле работали 8 тракторов которые пахали поле 20ч сколько бы потребовалось трак??оров такой же мощности чтобы вспахать это поле за 10ч
Ответ(ы):
Гость:
16 тракторов что бы вспахать в два разы быстрее!
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