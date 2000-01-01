На поле работали 8 тракторов которые пахали поле 20ч сколько бы потребовалось трак??оров такой же мощности чтобы вспахать это поле за 10ч

Математика

На поле работали 8 тракторов которые пахали поле 20ч сколько бы потребовалось трак??оров такой же мощности чтобы вспахать это поле за 10ч

Автор: Гость