Марина родилась 25августа 2000года Сауле на 6месяцев и 21день меньше когда родилась С??уле?
Математика
Марина родилась 25августа 2000года Сауле на 6месяцев и 21день меньше когда родилась С??уле?
Ответ(ы):
Гость:
4 марта 2000 года родилась Сауле)
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