Помогите решить задачу. Проволоку длиной 265 см разрезали на несколько частей, длина каждой из которых равна 25 см. Сколько частей получилась? Какова длина оставшейся части?
Математика
Помогите решить задачу. Проволоку длиной 265 см разрезали на несколько частей, длина каждой из которых равна 25 см. Сколько частей получилась? Какова длина оставшейся части?
Ответ(ы):
Гость:
1)265см÷25см=10-частей, остаток 15 см - это длина оставшейся части.
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