Помогите, пожалуйста! 1. Государство невозможно без: 1) независимой законодательной власти 2) конституции 3) налогов 4) монарха 2. Любое государство характеризуется: 1) соблюдением прав человека 2) разделением властей ...

Обществознание

Помогите, пожалуйста! 1. Государство невозможно без: 1) независимой законодательной власти 2) конституции 3) налогов 4) монарха 2. Любое государство характеризуется: 1) соблюдением прав человека 2) разделением властей 3) защитой безопасности страны 4) наличием системы сдержек и противовесов

Автор: Гость