Помогите, пожалуйста! 1. Государство невозможно без: 1) независимой законодательной власти 2) конституции 3) налогов 4) монарха 2. Любое государство характеризуется: 1) соблюдением прав человека 2) разделением властей ...
Обществознание
Помогите, пожалуйста! 1. Государство невозможно без: 1) независимой законодательной власти 2) конституции 3) налогов 4) монарха 2. Любое государство характеризуется: 1) соблюдением прав человека 2) разделением властей 3) защитой безопасности страны 4) наличием системы сдержек и противовесов
Ответ(ы):
Гость:
1. государство не возможно без 3) налогов. 2. любое государство 3) защитой безопасности страны
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