Изменят одну списку так чтобы ответ был равен 4 12+6=4

Математика
Изменят одну списку так чтобы ответ был равен 4 12+6=4
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