Спиши, вставляя подходящие с шипящим согласным на конце. Холодный...полезен всем. Лесной ...внесен в Красную книгу.

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Спиши, вставляя подходящие с шипящим согласным на конце. Холодный...полезен всем. Лесной ...внесен в Красную книгу.

Автор: Гость