Спиши, вставляя подходящие с шипящим согласным на конце. Холодный...полезен всем. Лесной ...внесен в Красную книгу.

Русский язык
Спиши, вставляя подходящие с шипящим согласным на конце. Холодный...полезен всем. Лесной ...внесен в Красную книгу.
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Автор: Гость
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Гость:
Холодный ДУШ полезен всем.Лесной ЛАНДЫШ внесен в Красную книгу
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