Спиши, вставляя подходящие с шипящим согласным на конце. Холодный...полезен всем. Лесной ...внесен в Красную книгу.
Русский язык
Спиши, вставляя подходящие с шипящим согласным на конце. Холодный...полезен всем. Лесной ...внесен в Красную книгу.
Ответ(ы):
Гость:
Холодный ДУШ полезен всем.Лесной ЛАНДЫШ внесен в Красную книгу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Задание 3 № 2628.Земле являются растения, так как в их клетках имеются 1) ??болочка и клеточная мембрана 2) цитоплазма и ва...
Математика
Қазақ тiлi
Сурет бойынша ангиме курау комектесинише (Написать сочинение по казахский с помо??и картинок Помогите срочно нужно!).
Математика