Прочитай. Пришла теплая весна. Тает последний снег. Прилетели шумные грачи. Распредели слова из этих предложений в три группы. Запиши каждую группу в отдельный столбик.

Русский язык

Прочитай. Пришла теплая весна. Тает последний снег. Прилетели шумные грачи. Распредели слова из этих предложений в три группы. Запиши каждую группу в отдельный столбик.

Автор: Гость