Прочитай. Пришла теплая весна. Тает последний снег. Прилетели шумные грачи. Распредели слова из этих предложений в три группы. Запиши каждую группу в отдельный столбик.

Русский язык
Прочитай. Пришла теплая весна. Тает последний снег. Прилетели шумные грачи. Распредели слова из этих предложений в три группы. Запиши каждую группу в отдельный столбик.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Глаголы: 2 прилагательные 3. Существительные Весна, снег, грачи Теплая Последний Шумные пришла тает прилетели
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