Анна не грусти н булгаков продолжить рассказ составить план
Литература
Анна не грусти н булгаков продолжить рассказ составить план
Ответ(ы):
Гость:
1Аня и катя катались на горке 2катя ушибла колено 3прищел врач 4катю отвезли в больницу 5аня пришла к кате после школы 6аня кричала кате но она неусоышала 7девочка попросила веер 8девочке принесли веер 9левочки переписывались листочками
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите предложение, Расставьте запятые. Найдити сочинительные и подчинительные союзы и определитель их разряд. Нередко мы хотя того не примечаем...
Русский язык
Прочитай. Пришла теплая весна. Тает последний снег. Прилетели шумные грачи. Распредели слова из этих предложений в три группы. Запиши каждую ...
Русский язык