Анна не грусти н булгаков продолжить рассказ составить план

Гость: Гость:

1Аня и катя катались на горке 2катя ушибла колено 3прищел врач 4катю отвезли в больницу 5аня пришла к кате после школы 6аня кричала кате но она неусоышала 7девочка попросила веер 8девочке принесли веер 9левочки переписывались листочками