Сократите дробь m^2-n^2/(n+m)^2
Математика
Сократите дробь m^2-n^2/(n+m)^2
Ответ(ы):
Гость:
1. разложим по формуле числитель: (m-n)(m+n)/ (n+m)^2 2. m+n и квадрат в знаменатели сократятся и получится m-n/m+n
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