Сообщение на тему "Как земля и труд людей кормили" представьте высказывание от имени тех, кто возделывал землю , растил и кормил скот и птицу, занимался рыболовством и охотой и т.д.

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Каждое утро люди начинают с работы. Школьник садится за парту, водитель забирается в кабину, рабочий становится к станку. Студент берет книгу, ведь чтение – это тоже труд. Сотрудник офиса включает компьютер, бизнесмен звонит по телефону, домохозяйка зажигает плиту, а рыбак выходит в море. Никто не остается без дела. Все потому, что труд – естественное занятие человека.Труд дает средства к существованию. Все, чего человек достиг, он достиг благодаря труду. Уютные дома, красивая одежда, вкусная еда, интересные развлечения – все это плоды человеческого труда.Кроме того, не зря говорят, что труд облагораживает человека. Это, конечно, должен быть труд по душе, который приносит радость. Человек, который трудится, чувствует себя бодрым и энергичным, выглядит подтянутым. «Землю красит солнце, а человека труд» - такая поговорка ходит в народе.У трудолюбивой личности способности и таланты не пропадают зря. Она приобретает авторитет и уважение других. «Трудом славен человек» - так говорят об этом.Человека деятельного легко отличить от ленивого. Поскольку для человека неестественно ничего не делать, то ленивый и праздный сам себе не найдет места. Он будет скучать и «убивать время». Ему даже развлекаться когда-нибудь надоест.В произведениях русских классиков описаны дворяне, которым не нужно было работать, но счастливее они от этого не стали. Они не знали, куда себя применить. «Где труд, там и радость» - гласит пословица, а бездельник этой радости лишен.Пусть каждый из нас найдет себе труд, который ему подойдет, и тогда его личность будет развиваться.