Почему Петр I издал указ изменяющий порядок престолонаследия?

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Юридическое оформление абсолютизма произошло уже при Петре I . В 1816 г. в Воинских Артикулах было определено: «Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу давать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять» . В октябре 1721 г. , во время празднования победы в Северной войне, послушные Петру Сенат и Синод торжественно преподнесли ему титул «Великого, императора и Отца отечества» . Позднее в императорское достоинство была введена и жена Петра I Екатерина I . В «Духовном регламенте» 1721 г. значилось: «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его верховной власти не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает» . Став императором и «Отцом отечества» , Пётр изменил порядок престолонаследия. В указе 1722 г. он утвердил за собой право назначения преемника по собственной воле, не считаясь с традициями родства. Однако сам Пётр умер, не назначив себе преемника, чем положил начало длительной и своекорыстной борьбе за престол, вошедшей в историю под па-званием «дворцовых переворотов».