При пайке изделий из жести принимают применяют сплав содержащий 2 части свинца и 5 частей олова
Математика
При пайке изделий из жести принимают применяют сплав содержащий 2 части свинца и 5 частей олова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 1) 2+5=7 частей - на столько частей делится сплав2) 350:7=50 г - весит одна часть сплава3) 50*2=100 г - содержитсясвинца в сплаве массой 350 г4) 50*5=250 г - содержится олова в сплаве массой 350 гответ: свинца 100 г, олова 250 г 1) 5-2=3 части - на столько частей в сплаве больше олова2) 360:3=120 г - весит одна часть сплава3) 2*120=240 г - содержится свинца в сплаве в котором олова на 360 гр больше чем свинца4) 120*5=600 г - содержится в сплаве оловаответ: 240 г, 600 г
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