Помогите решить задачу?!?!?!?! Братьям Пете, Ване, Вите и Серёже купили пакет с 40 кон??етами. Ваня съел половину конфет, которые съел Петя, а Витя — половину тех конфет, которые Петя не съел. Серёже досталась десятая част...

Математика
Помогите решить задачу?!?!?!?! Братьям Пете, Ване, Вите и Серёже купили пакет с 40 кон??етами. Ваня съел половину конфет, которые съел Петя, а Витя — половину тех конфет, которые Петя не съел. Серёже досталась десятая часть содержимого пакета. Сколько конфет досталось Вите?
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