Помогите решить задачу?!?!?!?! Братьям Пете, Ване, Вите и Серёже купили пакет с 40 кон??етами. Ваня съел половину конфет, которые съел Петя, а Витя — половину тех конфет, которые Петя не съел. Серёже досталась десятая част...

Математика

Помогите решить задачу?!?!?!?! Братьям Пете, Ване, Вите и Серёже купили пакет с 40 кон??етами. Ваня съел половину конфет, которые съел Петя, а Витя — половину тех конфет, которые Петя не съел. Серёже досталась десятая часть содержимого пакета. Сколько конфет досталось Вите?

Автор: Гость