Поставь пропущеные буквы, поеш ... , будут ногиипрытки.
Окружающий мир
Поставь пропущеные буквы, поеш ... , будут ногиипрытки.
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Гость:
Вот как пишется: Поешь С мягким знаком!!! Запомни!!!
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