СРОЧНО! МНОГО БАЛЛОВ!!! ЗАДАЧУ 2)

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АД>ВС, значит АС - большая диагональ. ∠АСВ=50°. ∠АСВ=∠САД как накрест лежащие при параллельных АД и ВС и секущей АС. Боковая сторона СД находится под наклоном к основаниям, а АВ⊥АД, значит СД>АВ, значит АС=СД (по условию), значит ир-ник АСД - равнобедренный В нём ∠СДА=∠САД=50° - это ответ.