С чем сравнивает А.П. Патонов венчик цветка в произведении "Неизвестный цветок"? ??)с фонарем б) со звездой в) с лицом г) с церковным колоколом
Литература
С чем сравнивает А.П. Патонов венчик цветка в произведении "Неизвестный цветок"? ??)с фонарем б) со звездой в) с лицом г) с церковным колоколом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такую же олимпиаду пишу, наверное Б. Если что, пиши тип)
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