С чем сравнивает А.П. Патонов венчик цветка в произведении "Неизвестный цветок"? ??)с фонарем б) со звездой в) с лицом г) с церковным колоколом

Литература

С чем сравнивает А.П. Патонов венчик цветка в произведении "Неизвестный цветок"? ??)с фонарем б) со звездой в) с лицом г) с церковным колоколом

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