Что такое присказка найди ответ слова в справочнике книжечки Допиши предложения

Литература
Что такое присказка найди ответ слова в справочнике книжечки Допиши предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Род зачина или концовка народной сказке. 2.Прибаутка , а также постоянно повторяемое кем-нибудь . выражение. Любимоя П.
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