Девочка прочитала в первый день16страниц,а во второй 14.После этого ей осталось про??итать 18страниц.Сколько страниц в книге.

Математика

Девочка прочитала в первый день16страниц,а во второй 14.После этого ей осталось про??итать 18страниц.Сколько страниц в книге.

Автор: Гость