Девочка прочитала в первый день16страниц,а во второй 14.После этого ей осталось про??итать 18страниц.Сколько страниц в книге.
Математика
Девочка прочитала в первый день16страниц,а во второй 14.После этого ей осталось про??итать 18страниц.Сколько страниц в книге.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+14+18=38 В:38сторінок
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