Выполните синтаксический разбор предложения "Тщательно приберись в комнате."
Русский язык
Выполните синтаксический разбор предложения "Тщательно приберись в комнате."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что сделай? приберись сказуемое Приберись как? тщательно обстоятельство Приберись где? В комнате обстоятельство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек. На второй остановке вошли 10 человек Она 3 вышли 12 человек после чего в автобусе Ост...
Математика
Записать в виде десятичных дробей следующие обыкновенные дроби: 173/10;173/100;173/1000;173/10.000;173/100.000
Английский язык
Помоги перевести на английский только не через переводчик, а сами... 1.Она дала свою книгу и попросила вернуть её ей на следующей неделе. 2.Ты ...
История
1. В чем состояла главная причина обострения англо-русских противоречий? 2. В чем причины и каковы результаты Кавказской войны? 3. Чем завершилось ...