1. В чем состояла главная причина обострения англо-русских противоречий? 2. В чем причины и каковы результаты Кавказской войны? 3. Чем завершилось противостояние России и Англии в Центральной Азии?

История
1. В чем состояла главная причина обострения англо-русских противоречий? 2. В чем причины и каковы результаты Кавказской войны? 3. Чем завершилось противостояние России и Англии в Центральной Азии?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,Причина - геополитическое противостояние двух империй, морской (Англии) и континентальной (России) 3, Российские войска вошли в Бухару.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение рассуждения на тему почему я люблю свою родину
Ответить
Математика
4 x² - 3 ≥ 11 x помагите.
Ответить
Українська література
Осінь прийшла........дібрати риму
Ответить
Русский язык
Помогите!Сочинение-описание по картине И.Шевандронова "На террасе"
Ответить
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда 12 см ширина 9 см высота 5 см Найдите его объе??
Ответить