1. В чем состояла главная причина обострения англо-русских противоречий? 2. В чем причины и каковы результаты Кавказской войны? 3. Чем завершилось противостояние России и Англии в Центральной Азии?
История
1. В чем состояла главная причина обострения англо-русских противоречий? 2. В чем причины и каковы результаты Кавказской войны? 3. Чем завершилось противостояние России и Англии в Центральной Азии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,Причина - геополитическое противостояние двух империй, морской (Англии) и континентальной (России) 3, Российские войска вошли в Бухару.
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