1. В чем состояла главная причина обострения англо-русских противоречий? 2. В чем причины и каковы результаты Кавказской войны? 3. Чем завершилось противостояние России и Англии в Центральной Азии?

История

1. В чем состояла главная причина обострения англо-русских противоречий? 2. В чем причины и каковы результаты Кавказской войны? 3. Чем завершилось противостояние России и Англии в Центральной Азии?

Автор: Гость