Помогите!Сочинение-описание по картине И.Шевандронова "На террасе"

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Ирина Васильевна Шевандронова – знаменитый художник советских времен. Ее дипломная работа «В сельской библиотеке» принесла ей известность. Картину почти сразу же приобрели для Третьяковской галереи. И потом долгие годы репродукция картины украшала учебник русского языка. Не менее известна и другая работа художницы «На террасе». Картина поражает каким-то светлым колоритом, радостью, разлитой в каждой детали. Внимание привлекает герой картины мальчик-подросток. Он забрался на подоконник террасы и читает книгу. Он увлечен чтением настолько, что не замечает ничего вокруг. Мальчик, назовем его Витя, одет в темно-синие брюки, голубую рубашку. Ее он не застегнул, а рукава закатал. Наверное, на улице очень тепло, даже жарко. Потому он и вышел на террасу, чтобы прохладный ветерок из сада освежал его, разгоняя жару. Светлые, с рыжиной, волосы свободно обрамляют одухотворенное лицо. У Вити прямой нос, брови такого же цвета, что и волосы. Губы плотно сжаты. Возможно, он читает очень серьезную книгу. Или с героями, с которыми Витя путешествует, углубившись в чтение, случилась беда. Слишком серьезен его взгляд. Витя не шевельнется. Он замер, увлеченный книгой. Даже великолепный вид за окном террасы не привлекает его внимания. А там, за окном, пышно зеленеют деревья. Они густой толпой подошли к самому окну, как будто тоже хотят прочесть то, что так увлекло Витю. Ведь раньше он, перепрыгнув через окно, шел гулять в сад, играл в мяч. И деревья одобрительно качали головами, радостно шелестели листвой, наблюдая за умелыми движениями подростка. А сейчас ни один листик не шелохнется, чтобы не мешать Вите, не отвлекать его от такого интересного занятия – чтения. А Витя не смотрит вокруг. Не видит, что свежий ветерок, ради которого он вышел на террасу, давно успокоился, чтобы не трепать волосы мальчика, не шуметь ветками и травой. Витя в одной руке держит книгу, а другой поддерживает первую в локте, чтобы удобнее было читать. Ногами он уперся в подоконник, спиной облокотился на раму окна. Его поза говорит, что ему удобно. Быть может, он уже не первый раз так устраивается с книгой в руках. И.В. Шевандронову часто называли детским художником. И она соглашалась с этим, признаваясь, что не может равнодушно пройти мимо ребенка. «Уж очень они пластичны в каждом движении, уж очень непосредственны в живой реакции на каждое слово», - признавалась она. Непосредственностью главного героя наполнена и картина «На террасе».