Определите молекклярную массу SO3 , а также число молекул и количество вещества в 16 г SO3
Химия
Определите молекклярную массу SO3 , а также число молекул и количество вещества в 16 г SO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=32+16*3=80 n=m/M n=16/80=0.2 моль
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