Помогите срочно !!!! письмо другу категория лексика не более 100 слов от 90 до 100 сло?? дам 27 баллов

Гость: Гость:

Привет, (имя твоего друга) ! Ну что, как у тебя дела? У меня все замечательно. Как раз вчера я ходил с родителями в ресторан. Он находиться на центральной улице. Это ресторан один из лучших ресторанов (страна где ты живёшь). Здесь впервые мы попробовали шоколадное Парфе, устрицы, деликатес из трюфеля и конечно деликатес из мраморной говядины. Нам наконец-то представилась возможность попробовать все это. Я запомню это на всю жизнь!