Помогите срочно !!!! письмо другу категория лексика не более 100 слов от 90 до 100 сло?? дам 27 баллов
Английский язык
Помогите срочно !!!! письмо другу категория лексика не более 100 слов от 90 до 100 сло?? дам 27 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, (имя твоего друга) ! Ну что, как у тебя дела? У меня все замечательно. Как раз вчера я ходил с родителями в ресторан. Он находиться на центральной улице. Это ресторан один из лучших ресторанов (страна где ты живёшь). Здесь впервые мы попробовали шоколадное Парфе, устрицы, деликатес из трюфеля и конечно деликатес из мраморной говядины. Нам наконец-то представилась возможность попробовать все это. Я запомню это на всю жизнь!
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