В чем заключается воинская служба ?

Обществознание
В чем заключается воинская служба ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воинская обязанность основывается на одностороннем волепроявлении государства, налагающего эту обязанность на граждан в силу своей суверенной власти, и является противоположностью вербовке (контрактной системе), в основе которой лежит добровольное соглашение государства с гражданином этого государства. Воинская обязанность имеет следующие особенности: -это обязанность граждан служить в составе организованной вооруженной силы -она ограничена во времени (только для мирного времени) -это обязанность общеобязательная -это обязанность личная и не допускает замены военнообязанного другим лицом -это конституционная обязанность граждан
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