Подготовьте пересказ эпизода *Обед в Покровском* от лица Владимира Дубровского. Заранее спасибо!!!

Литература
Подготовьте пересказ эпизода *Обед в Покровском* от лица Владимира Дубровского. Заранее спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты просто поменяй лицо (1 я-мы,2 ты-вы,3 он,она,оно-они), а пересказ от тебя зависит P.S если пересказы трудно даются, можешь шпору с планом сделать. легче будет
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