Узнай произведения Л.Н.Тостого по первым строчкам. Напиши названия. 1) Стал дед оч??нь стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. 2) Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школ...

Литература

Узнай произведения Л.Н.Тостого по первым строчкам. Напиши названия. 1) Стал дед оч??нь стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. 2) Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. 3) Были брат и сестра-Вася и Катя; у них была кошка. Весной кошка пропала. 4) Один корабль обошел вокруг света и возвращался домой.

Автор: Гость