Узнай произведения Л.Н.Тостого по первым строчкам. Напиши названия. 1) Стал дед оч??нь стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. 2) Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школ...
Литература
Узнай произведения Л.Н.Тостого по первым строчкам. Напиши названия. 1) Стал дед оч??нь стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. 2) Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. 3) Были брат и сестра-Вася и Катя; у них была кошка. Весной кошка пропала. 4) Один корабль обошел вокруг света и возвращался домой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Басня Л.Толстого "Старый дед и внучек" 2)Л.Н Толстой "Филипок" 3)"Котенок" 4)Л.Н.Толстой "Прыжок" Вроде так)
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