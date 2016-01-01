1. Земледелие появилось приблизительно 8 тыс. лет до н. э. Сколько лет прошло с того ??ремени?
История
1. Земледелие появилось приблизительно 8 тыс. лет до н. э. Сколько лет прошло с того ??ремени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8000+2016=примерно 10016 лет прошло с того времени.
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