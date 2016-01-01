1. Земледелие появилось приблизительно 8 тыс. лет до н. э. Сколько лет прошло с того ??ремени?

История

1. Земледелие появилось приблизительно 8 тыс. лет до н. э. Сколько лет прошло с того ??ремени?

Автор: Гость