Где выпадает наибольшее количество осадков в экваториальных широтах в полярных широтах в умеренных широтах или тропических широтах?

География
Где выпадает наибольшее количество осадков в экваториальных широтах в полярных широтах в умеренных широтах или тропических широтах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В экваториальных широтах
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