Где выпадает наибольшее количество осадков в экваториальных широтах в полярных широтах в умеренных широтах или тропических широтах?

География

Где выпадает наибольшее количество осадков в экваториальных широтах в полярных широтах в умеренных широтах или тропических широтах?

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