СРОЧНО : нужен ответ !!! Изменение какой физической величены свидетельствует об и??менении внутренней энергии тела? 1)Кинетической энергии тела 2)Его потенциальной энергии 3)Температуры тела 4)Его скорости движения
Физика
СРОЧНО : нужен ответ !!! Изменение какой физической величены свидетельствует об и??менении внутренней энергии тела? 1)Кинетической энергии тела 2)Его потенциальной энергии 3)Температуры тела 4)Его скорости движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну скорее всего 3), но это не точно!
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