Что не может быть критерием чувственного познания? А) зрение Б) обоняние В) осязание Г) вкус
Обществознание
Что не может быть критерием чувственного познания? А) зрение Б) обоняние В) осязание Г) вкус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чувственное познание – это познание при помощи органов чувств: (обоняния, осязания, слуха, зрения, вкуса). Ступени чувственного познания: Ощущение — познание мира путём непосредственного воздействия его предметов на органы чувств человека. Например, яблоко сладкое, музыка нежная, картина красивая. Восприятие – на основе ощущений создание целостного образа предмета, например, яблоко сладкое, красное, твёрдое, имеющее приятный запах. Представление – создание образов предметов, которые возникают в памяти человека, то есть вспоминаются им на основе воздействия на органы чувств, которое произошло ранее. Например, человек может легко представить яблоко, даже «вспомнить» его вкус. Причём данное яблоко он когда-то видел, пробовал на вкус, чувствовал его запах. Однако чувственного познания недостаточно для познания закономерностей существования мира.
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