Что не может быть критерием чувственного познания? А) зрение Б) обоняние В) осязание Г) вкус

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Чувственное познание – это познание при помощи органов чувств: (обоняния, осязания, слуха, зрения, вкуса). Ступени чувственного познания: Ощущение — познание мира путём непосредственного воздействия его предметов на органы чувств человека. Например, яблоко сладкое, музыка нежная, картина красивая. Восприятие – на основе ощущений создание целостного образа предмета, например, яблоко сладкое, красное, твёрдое, имеющее приятный запах. Представление – создание образов предметов, которые возникают в памяти человека, то есть вспоминаются им на основе воздействия на органы чувств, которое произошло ранее. Например, человек может легко представить яблоко, даже «вспомнить» его вкус. Причём данное яблоко он когда-то видел, пробовал на вкус, чувствовал его запах. Однако чувственного познания недостаточно для познания закономерностей существования мира.