Сочинение рассуждения на тему почему я люблю свою родину

Гость: Гость:

Мне с самого детства все говорили, что надо любить свою Родину, надо ее уважать и стремиться быть ее достойным.­ Раньше я не понимал, что это такое и как это можно сделать. Но и сейчас это довольно сложно. Мне кажется, я люблю свою Родину. Хотя, я не очень понимаю, как это можно показать на деле. Если любить свою Родину – это любить свое родное село или город, не мусорить, стараться не портить имущество, значит, я люблю свою Родину. Если любит – это быть хорошим человеком, стараться поступать по совести и чести, значит, я люблю свою Родину. Если это гордиться своим прошлым, точнее прошлым своей страны, ее победами, значит, я люблю свою Родину. Если это стремление­ сделать что-то хорошее для своей страны, значит, я люблю свою Родину. Иногда любить свою Родину бывает очень тяжело, ведь в мире очень много несправедливостей, и не всегда все происходит так, как вам бы хотелось. В такие моменты, мы начинаем винить нашу страну, забывая о том, что страна не работает сама по себе, ее составляют люди. Поэтому я всегда думал, можно просто любить страну, но не любить некоторых вещей, людей или ситуаций. В моем случае так и происходит. Я очень люблю свою Родину, но мне иногда не очень нравятся люди, которые ее населяют. Они просто забыли, что являются представителями страны, а не живут сами по себе, они не хотят стремиться. Любить свою Родину можно по-разному. Иногда эта любовь заключается только в том, что ты любишь родной край, то место, где ты вырос, где ходишь в школу. Намного проще любить свое родное село, город, поселок, деревню, потому что ты знает это место, как свои пять пальцев, и любовь рождается сама собой от времени, которые человек проводит в данном месте, от окружения, от многого другого, что влияет на состояние человека, на его восприятие, эмоции и чувства. Я всегда очень