Помоги перевести на английский только не через переводчик, а сами... 1.Она дала свою книгу и попросила вернуть её ей на следующей неделе. 2.Ты пригласил кого-нибудь на вечеринку?Да,я пригласил ее. 3.Мои родители навещают их ...

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Помоги перевести на английский только не через переводчик, а сами... 1.Она дала свою книгу и попросила вернуть её ей на следующей неделе. 2.Ты пригласил кого-нибудь на вечеринку?Да,я пригласил ее. 3.Мои родители навещают их в воскресенье,мне нравится проводить выходные с ними. 4.Мне не понравился фильм,я не хочу обсуждать его . 5.Мы будем счастливы,если ты пойдешь с нами. 6.Не задавай мне этот вопрос,я не знаю,как ответить на него. 7.Она вчера не приехала,пошли ей телеграмму. 8.Я сожалею,что я побеспокоил вас 9.Давайте их не будем ждать,они всегда опаздывают. 10.Ты хочешь помочь мне с моей работой?Как мило с твоей стороны.

Автор: Гость